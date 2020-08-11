В Днепропетровской области семейная пара зарабатывала деньги, снимая порнофильмы с собственной 4–летней дочерью. Таким ужасным бизнесом супруги занимались два года. Суд принял решение лишить горе-родителей свободы на 12,5 лет.

Родители торговали порно в течение 2 лет

Мужчину и женщину разоблачили в июне 2018 года. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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Поймать преступников правоохранителям помогали коллеги из киберполиции. Специалисты нашли пару, отследив процесс загрузки видео в интернете.

Таким образом полицейские вышли на 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину – выходцев с Кавказа. Они торговали детским порно за криптовалюту. Для рассылки своих предложений использовали мессенджер.

Во время обысков обнаружили видеотехнику

Во время обыска в квартире злоумышленников в Кривом Роге полиция обнаружила компьютерную и видеотехнику, а также мобильные телефоны с порнографическим контентом.

Расследование дела длилось больше года, впоследствии 15 томов отправили на рассмотрение суда.

Суд признал пару виновной в:

торговле людьми;

изнасиловании;

сексуальном насилии;

развращении несовершеннолетних;

изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

Суд назначил каждому из них 12,5 лет лишения свободы.



Пару задержали еще в 2018 году / Фото Нацполиции