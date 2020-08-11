Наказание за издевательства: в Кривом Роге осудили родителей, снимавших порнофильмы с дочкой
В Днепропетровской области семейная пара зарабатывала деньги, снимая порнофильмы с собственной 4–летней дочерью. Таким ужасным бизнесом супруги занимались два года. Суд принял решение лишить горе-родителей свободы на 12,5 лет.
Родители торговали порно в течение 2 лет
Мужчину и женщину разоблачили в июне 2018 года. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
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Поймать преступников правоохранителям помогали коллеги из киберполиции. Специалисты нашли пару, отследив процесс загрузки видео в интернете.
Таким образом полицейские вышли на 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину – выходцев с Кавказа. Они торговали детским порно за криптовалюту. Для рассылки своих предложений использовали мессенджер.
Во время обысков обнаружили видеотехнику
Во время обыска в квартире злоумышленников в Кривом Роге полиция обнаружила компьютерную и видеотехнику, а также мобильные телефоны с порнографическим контентом.
Расследование дела длилось больше года, впоследствии 15 томов отправили на рассмотрение суда.
Суд признал пару виновной в:
- торговле людьми;
- изнасиловании;
- сексуальном насилии;
- развращении несовершеннолетних;
- изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.
Суд назначил каждому из них 12,5 лет лишения свободы.