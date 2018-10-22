Наказание России и конфликт с Европой, – западные СМИ о выходе США из ракетного договора

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. Это соглашение запрещает Соединенным Штатам и Кремлю владеть, производить или проводить испытания крылатых ракет наземного базирования определенного радиуса действия. Страны-союзники США противоречиво отреагировали на такое решение.

По мнению многих западных аналитиков, расторжение ракетного договора будет означать начало новой гонки ядерных вооружений, и пока непонятно, сможет ли Америка справиться с вызовом, брошенным Кремлю.

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Холод возвращается

"8 декабря 1987 года был счастливым днем ​​для европейцев. Тогда президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев подписали одно из важнейших соглашений ядерного века – Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который стал сигналом к ​​окончанию холодной войны", – пишет Tages-Anzeiger.



Договор о ликвидации РСМД, подписанный Рейганом (на фото справа) и Горбачевым, был одним из важнейших соглашений периода холодной войны между США и СССР

Согласно ему запрещалось разрабатывать, производить и хранить ракеты наземного базирования дальностью от 500 км до 5500 км. До 1991 года страны уничтожили свыше 2500 ракет средней дальности. Однако после заявления Трампа о его намерении вывести США из этого соглашения, "стоит опасаться, что холод вернется", отмечает швейцарское издание.

Как отмечает The Times, американская разведка впервые заподозрила Москву в нарушении соглашения еще десять лет назад. Тогда появилась информация, что в России разрабатывают крылатую ракету наземного базирования с ядерной боеголовкой, утверждает The Times. "Это открытие спровоцировало конфронтацию с российской стороной, которая сохранялась и во время президентства Барака Обамы, и вызвала тревогу в НАТО, поскольку новое оружие стало бы прямой угрозой для Европы", – рассказывает автор публикации Майкл Эванс.

В 2017-м в Вашингтоне заявили, что речь идет о ракете "Новатор 9М729" (SSC-8 по классификации НАТО), которая, по утверждениям западных разведок, несмотря на свою дальность в 2600 км, нарушает Договор о РСМД, уточняет британская газета.



Российская крылатая ракета "Новатор 9М729"

Проблема для США

Правительство США во главе Обамы неоднозначно смотрело на то, как остановить размещение "Новаторов", что позволило Москве продолжить разработки. Поэтому администрация Трампа провела анализ Договора о РСМД с прицелом на отмену этого соглашения на основании того, что, если Россия продолжит размещать "Новаторы",у США и Европы не будет аналогичного оружия для сдерживания Москвы, объясняет Эванс.

Сложность для США в том, что европейские страны НАТО не захотят вернуться во времена до подписания Договора о РСМД, когда их убедили разместить крылатые и баллистические ракеты наземного базирования в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии. Теперь Североатлантический альянс опасаться новой гонки ядерных вооружений, если США осуществят разработки ракеты, способной конкурировать с российской крылатой ракетой "Новатор",

– прогнозирует журналист.

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Сейчас решение Дональда Трампа о расторжении ракетного договора с Россией поддержали в Великобритании и решительно осудили в Германии.

"Разрушительное решение Президента Трампа отказаться от Договора о РСМД. Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Также Россия обязана придерживаться своих обязательств. Европа теперь должна предотвратить новую ракетную версию среднего радиуса действия", – прокомментировал статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.

Трамп вновь идет на конфликт с Европой

То, что задумывается президентом США как наказание России, в конечном итоге может сыграть Москве на руку, анализирует новости о возможном расторжении Трампом ракетного договора Die Welt.

Немецкое издание цитирует доклад эксперта по контролю за вооружением из аналитического фонда Brookings Institution Стивена Пайфера: "Если США выйдут сейчас из договора, Вашингтону придется выслушивать в свой адрес обвинения в том, что именно он виноват в бесславном конце договора о РСМД".

Россия, со своей стороны, не отмалчивалась и также периодически обвиняла американцев в нарушениях условий договора путем производства тяжелых боевых дронов, а также размещения пусковых установок MK41 системы ПРО в Румынии, напоминает Пайфер. В случае же выхода США из ракетной сделки россиянам больше не надо будет скрывать размещение 9M729, и у Москвы появится возможность активизировать свои усилия в этом направлении, продолжает аналитик. Кроме того, у Америки пока нет, ракет, аналогичных российским "Новаторам", а планы Трампа по Договору о РСМД могут спровоцировать новый конфликт с европейцами.

Даже если бы они (крылатые ракеты, аналогичные 9M729 – "24") и были, где бы американцы могли их разместить? Вряд ли Вашингтону удалось бы убедить Европу, Японию или Южную Корею разместить у себя американские ракеты,

– предполагает Пайфер.

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Существует ли альтернатива расторжению ракетного договора?

По мнению эксперта, существует. В частности, ею могли бы стать новые договоренности по усилению давления на Путина. Речь идет о размещении на территории Европы бомбардировщиков B-2 или, по меньшей мере, частичное обнародование секретных документов, доказывающих нарушение договора о РСМД российской стороной, советует Пайфер.

Дипломатические "танцы" и еще один договор

22 октября советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретится с высокопоставленными российскими должностными лицами, чтобы обсудить будущее договора о ликвидации РСМД и другие спорные вопросы между двумя странами.

Между тем, на прошлой неделе чиновник из Белого дома сообщил Financial Times, что Соединенные Штаты также рассматривают возможность просмотра еще одной ядерной сделки с Россией. Речь идет о Договоре СНВ-III от 2010 года, который ограничивает количество ядерных боеголовок, которые каждая страна может иметь, и должен быть обновлен в 2021 году.

Окончательной позиции у нас еще нет, хотя есть несколько идей, среди которых повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продолжение (СНВ-III – "24"). Однако последний вариант маловероятен,

– отметил неназванный представитель администрации Трампа.

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Что такое СНО-III?Договор СНВ-III Россия и США заключили в 2010 году, он вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и к 1 тысяче 550 ядерных боезарядов на них. Договор СНВ-III рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон на 5 лет.