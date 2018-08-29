"Наказать военных преступников": под Кабмином митингуют активисты с плакатами

В среду, 29 августа, в Кабинет министров Украины пришли активисты, которые требуют наказать военных преступников. Митингующие отмечают, что закон в отношении таких преступлений является очень важным, поскольку некоторые преступления не продублированы в украинском законодательстве, а часть людей остается безнаказанной.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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К акции присоединились лишь 7 человек – это правозащитники, родственники политзаключенных и те, кто был "на подвалах", в частности брат Панова – Игорь Котелянец, а также журналисты, которые общались с бойцами из Донбасса относительно военных пыток и жертвами таких преступлений.

Сегодня год от подачи совместного законопроекта правозащитников и Минюста. Законопроект предусматривает изменения в уголовный кодекс Украины.

Можно объяснить, почему Путин сейчас не сидит за решеткой или почему в оккупированном Донецке нельзя определять виновных, но никак нельзя объяснить почему правительство уже год не может рассмотреть закон о военных преступниках, который изменяет уголовный кодекс,

– сказала глава правозащитной организации Центр общественных свобод Александра Матвийчук.

Стоит отметить, что благодаря этому законопроекту те же преступления на Майдане, например, рассматриваются не как теракт, а как "преступление против человечности", хотя пытки на востоке Украины имеют несколько иную квалификацию.

Напомним, 29 августа под посольством Украины в Киеве состоялась многолюдная акция в память по погибшим украинскими воинами в "Иловайском котле" и с напоминанием о том, что Россия должна понести за это ответственность.