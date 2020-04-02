"Накажим и штраф будит": как в Чечне информируют о карантине – пугающее видео

В сеть попало забавное видео, как в Чечне людей информируют о необходимости соблюдать карантин. Русская речь с ярко выраженным акцентом и эхо в условиях урбанизации делают чеченскую систему оповещения по-настоящему пугающей.

Курьезное видео сразу же попало в сеть.

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На опубликованных кадрах убедительный голос призывает "без маски, без перчатки не выхадит". Есть лишь некоторые исключения – "толька в магазин, аптеке, неабхадимаст тольк вихадит".

Позже голос, который раздается по всей улице отмечает: "предупреждаем". Мол, чтобы потом никто не жаловался, что "мы не знали".

В самом конце голос угрожает, что всех нарушителей "строгая будет приказывать, и штраф будет".

Чеченская система оповещения: смотрите видео