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      "Накажим и штраф будит": как в Чечне информируют о карантине – пугающее видео

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      Система оповещения о карантине в Грозном угрожает местным / grozny-inform.ru

      В сеть попало забавное видео, как в Чечне людей информируют о необходимости соблюдать карантин. Русская речь с ярко выраженным акцентом и эхо в условиях урбанизации делают чеченскую систему оповещения по-настоящему пугающей.

      Курьезное видео сразу же попало в сеть.

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      На опубликованных кадрах убедительный голос призывает "без маски, без перчатки не выхадит". Есть лишь некоторые исключения – "толька в магазин, аптеке, неабхадимаст тольк вихадит".

      Позже голос, который раздается по всей улице отмечает: "предупреждаем". Мол, чтобы потом никто не жаловался, что "мы не знали".

      В самом конце голос угрожает, что всех нарушителей "строгая будет приказывать, и штраф будет".

      Чеченская система оповещения: смотрите видео

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Чечня Новости России Курьезные новости
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