Наказывали за отказ платить: разоблачили масштабную коррупцию таможни в Одесской области

Служба безопасности Украины в Одесской области 5 октября разоблачила масштабную коррупционную схему, которую организовал руководитель таможенного поста. Следователи установили, что злоумышленники беспрепятственно и "ускоренно" растаможивали до 8 тысяч автомобилей в месяц.

Злоумышленники якобы брали взятки, размер которых зависел от марки авто. На этом "зарабатывали" более 200 тысяч долларов каждый месяц. Если же люди отказывались платить, они об этом жалели.

Кстати Подозреваемую во взяточничестве инспектора Галицкой таможни отпустили под личное обязательство

Платили 80% людей

По мнению правоохранителей преимущественно таким образом растаможивали транспорт из США и Южной Кореи. Правоохранители установили, что организовал эту схему исполняющий обязанности начальника одного из таможенных постов области.

Именно он, вероятно, требовал деньги за "улучшенную" процедуру растаможивания за 4 часа. Обычно это было приблизительно 50 долларов. По мнению СБУ, эти взятки платили до 80% "клиентов".

Если же ему отказывали платить, условия работы менялись. Авто могли удерживать на таможне до 2 недель, а также завышали его стоимость, чтобы увеличить размер налога на ввоз.

Следователь СБУ на месте работы подозреваемого / Фото СБУ

Как задержали подозреваемого

Злоумышленника разоблачили и задержали с поличным – при получении очередного "транша". Он в этот момент якобы принимал 2 часть средств за свои услуги в растаможке. Ранее агенты зафиксировали передачу и первой части взятки – 700 долларов.

На данный момент успели задержать только организатора. Однако сейчас следователи пытаются установить и других участников схемы. Сколько времени так растамаживали авто – неизвестно.



Подозреваемый сидит возле полученных средств / Фото СБУ

Что грозит за это преступление

Правоохранители расследуют этот случай как получение неправомерной выгоды большого размера должностным лицом. Соответствующая статья предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.