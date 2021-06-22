Перевозили героин через Украину: накрыли транснациональную преступную группу

В результате международной операции разоблачили транснациональную преступную группу, которая перевозила наркотики через Украину. Для этого украинские правоохранители сотрудничали с коллегами из Молдовы.

К бизнесу вне закона прибегли граждане Турции и Молдовы. Героин они перевозили из Ирана в Евросоюз через Украину и в том числе оккупированный Крым.

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Наркотики прятали в муляже стройматериалов

Для этого создали фиктивные фирмы, которые якобы занимались грузовыми транспортировками стройматериалов. Наркотики прятали в муляжах: например, пустотелом кирпиче.

В Молдове наркодельцы организовали склад, где наркотики фасовали, а впоследствии отправляли оттуда их в ЕС.

Полиция изъяла 250 килограммов героина

После того, как "товар" прошел через территорию Украины в Молдову, полиция изъяла 1092 брикеты с героином. А это 250 килограммов наркотиков, которые на черном рынке могли продать за 10 миллионов евро.

Сейчас задержали 7 членов группировки. Им сообщили о подозрениях и избрали меры пресечения – в соответствии с законодательством Молдовы.

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Украинские правоохранители тоже готовят сообщение о подозрении

Отметим, что украинские правоохранительные органы тоже готовят сообщение о подозрении в незаконной перевозке, сбыте и контрабанде наркотических средств.

Смотрите фото со спецоперации: