Наладила "ускоренную" выдачу паспортов за 800 гривен: чиновницу ГМС поймали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, которую вместе с подчиненными организовала чиновница Государственной миграционной службы.

За "таксу" в размере 800 гривен она обещала людям поспособствовать более быстрой выдаче заграничных биометрических паспортов.

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Оперативники выяснили, что для ускорения оформления документов чиновница ежемесячно посылала государственному предприятию письма со списками в среднем 100 человек.

Кроме официальных платежей, эти люди платили ей 800 гривен "за помощь".

Обоих фигурантов этого дела задержали сотрудники СБУ после получения очередной взятки.

Решается вопрос об объявлении чиновникам о подозрении в совершении преступления.

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