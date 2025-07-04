В ответ правоохранители открыли огонь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о нападении на сотрудников ДПС в Нальчике

Российские пропагандисты писали, что вечером 4 июля в Нальчике, что в Кабардино-Балкарской Республике, неизвестные на улице Ленина напали с ножом на сотрудников ДПС. По предварительным данным, один полицейский был ранен.

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Телеграм-каналы писали, что нападавших было двое. Один из них был убит ответным огнем, второй сбежал.

Впоследствии пропагандисты написали, что второго мужчину также задержали. Он поднял руки вверх, и его скрутили, положив на землю.

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Очевидцы также рассказали, что стрельба в Нальчике началась с обычной проверки – гаишники остановили автомобиль, откуда внезапно вылез мужчина и набросился на них с ножом, ранив инспектора. Мимо проезжал патруль правоохранители, полицейские выскочили и открыли огонь.

Пропагандисты также отмечают, что пострадавший во время нападения на наряд ДПС в Нальчике находится в тяжелом состоянии. Сейчас все обстоятельства этого инцидента еще выясняют.

Стрельба в Нальчике: смотрите видео

Сейчас причастность задержанного мужчины к нападению еще выясняют. Также неизвестно, было ли всего нападавших двое или больше, предварительно они принадлежали к "одной из террористических организаций", однако к какой – неизвестно.