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Налет на языке: что это значит и как с ним бороться

94 Читати новину українською
Налет на языке
Налет на языке / knigamedika.in.ua

Налет на языке может быть причиной некоторых заболеваний, развивающихся в организме человека.

Об этом сообщили исследователи из Кембриджского университета, передает Lifehacker. Со слов ученых, налет безвреден и никакой опасности не несет, но может усиливать неприятный запах изо рта и сигнализировать о заболеваниях организма.

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Черный налет на языке

Черный, серый или темно-коричневый налет на языке иногда еще и создает иллюзию "мохнатого" слоя на языке. Иногда можно почувствовать изменения вкуса во рту или неприятный запах.

Такое явление происходит из-за омертвевших клеток эпителия, которые скопились на вкусовых сосочках и были атакованы бактериями. Такое явление проходит самостоятельно, если чистить зубы и язык дважды в день.

via GIPHY

Белый налет на языке

Белый налет у корня языка появляется тогда, когда в ротовой полости активно размножаются бактерии или грибки, а их омертвевшие клетки слипаются и застревают между вкусовыми сосочками. Такого налета становится больше, когда человек заболел инфекцией верхних дыхательных путей, молочницей или имеет постоянно воспаленные миндалины. Проходит после лечения заболевания.

Желтый налет

Если вместе с языком пожелтели и белки глаз или кожа – это может сигнализировать о поражении печени (желтуха). Надо немедленно идти к врачу.

Что делать с налетом на языке?

Нужно пить много жидкости, ведь это может быть одной из причин появления налета. Бросайте курить и старайтесь есть что-то твердое и сочное (яблоки, сырую морковь).

Также старайтесь дышать через нос, а не через рот.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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