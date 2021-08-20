Налетели и начали бить: под Днепром люди из авто набросились на пешеходов – видео стычки
Источник:Vgorode
В Каменском Днепропетровской области несколько человек вылетели из-за автомобиля и начали бить пешеходов. Это случилось, потому что те якобы переходили дорогу в неположенном месте.
Злоумышленников было 4 – пассажиры и водитель. Все они вышли из автомобиля Opel и устроили избиение.
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Били руками и ногами
На видео видно, что 2 мужчин переходили дорогу с довольно оживленным движением. Они держали в руках мешки и пакеты.
Инцидент произошел, когда пострадавшие перешли все полосы движения, кроме одной. Там остановился автомобиль, и обидчики на них налетели.
Злоумышленники били пешеходов руками и ногами. Потом один из них даже упал, когда в очередной раз бил пострадавшего ногой.
В общем это продолжалось примерно минуту. Затем злоумышленники оттащили потерпевших с дороги, сели в автомобиль и уехали.
Злоумышленники избили пешеходов на дороге в Каменском: смотрите видео Dnepro.net
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