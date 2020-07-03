Курс гривны относительно доллара и евро 3 июля на наличном рынке фактически не изменился по сравнению с предыдущим днем, когда украинская валюта существенно подешевела после заявления об отставке главы НБУ. Разница между покупкой и продажей обеих мировых валют уменьшилась.

Доллар в пятницу покупали по 26,92 гривны (+2 копейки по сравнению с четвергом), а продавали – по 27,22 гривны (-1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в пятницу покупали по 30,02 гривны (+2 копейки), а продавали по 30,57 гривны (-3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 3 июля таков:

доллар – 26,95 гривны (покупка) и 27,04 гривны (продажа)

евро – 30,10 гривны (покупка) и 30,25 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 3 июля доллар подорожал на 41 копейку и стоил 27,18 гривны. Евро подорожало на 66 копеек и стоило 30,65 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала