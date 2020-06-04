Курс гривны относительно доллара на 4 июня на наличном рынке продолжил расти – за последнюю неделю украинская валюта прибавила в цене 25 копеек. Зато курс гривны относительно евро в четверг почти не изменился.

Доллар в четверг покупали по 26,60 гривны (-5 копеек по сравнению со средой), а продавали по 26,81 гривны (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг подешевел, правда, всего на 1 копейку – покупали его за 29,53 гривни, а продавали по 29,99 гривны.

Наличный курс валют в Киеве 4 июня такой:

доллар – 26,67 гривны (покупка) и 26,73 гривны (продажа);

евро – 29,65 гривны (покупка) и 29,80 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 4 июня доллар потерял в цене 5 копеек и стоил 26,75 гривни. Евро подорожал на 4 копейки и стоил 29,96 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5–15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала