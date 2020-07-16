Курс гривны относительно доллара и евро 16 июля на наличном рынке продолжил снижаться, несмотря даже на назначение нового главы Национального банка Украины.

Доллар в четверг подорожал на две копейки – покупали "зеленый" по 27,14 гривен (на 12 копеек дороже, чем в среду), а продавали – по 27,38 гривен (+14 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг покупали по 30,70 гривен (+16 копеек), а продавали по 31,17 гривен (+15 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 16 июля такой:

доллар – 27,28 гривен (покупка) и 27,35 гривен (продажа);

евро – 30,00 гривен (покупка) и 31,00 гривен (продажа).

По курсу валют от НБУ 16 июля доллар подешевел на 2 копейки и стоил 27,12 гривен. Евро зато подорожало на 16 копеек – до отметки 31,03 гривен.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше в середине января – 28,33 гривен. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривен. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавирус в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривен за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривен. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Однако начиная с конца 2019 года евро, как и доллар рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривен, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривен, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала