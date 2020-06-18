Наличный курс валют 18 июня: гривна подорожала на несколько копеек
Курс гривны к доллару и евро 18 июня на наличном рынке минимально вырос.
Доллар в четверг покупали за 26,67 гривны (+1 копейка по сравнению со средой), а продавали по 26,85 гривны (-1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.
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Евро в среду также подешевело – покупали его за 29,73 гривны (-3 копейки), а продавали по 30,18 гривны (-7 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 18 июня таков:
- доллар – 26,75 гривны (покупка) и 26,80 гривны (продажа)
- евро – 29,90 гривны (покупка) и 30,05 гривны (продажа).
Согласно курсу валют НБУ 18 июня доллар подорожал на 4 копейки и стоил 26,78 гривны. Евро в свою очередь подешевело на 17 копеек и стоило 30,07 гривны.
Как менялся курс валют в течение года
На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.
Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.
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