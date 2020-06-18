Курс гривны к доллару и евро 18 июня на наличном рынке минимально вырос.

Доллар в четверг покупали за 26,67 гривны (+1 копейка по сравнению со средой), а продавали по 26,85 гривны (-1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в среду также подешевело – покупали его за 29,73 гривны (-3 копейки), а продавали по 30,18 гривны (-7 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 18 июня таков:

доллар – 26,75 гривны (покупка) и 26,80 гривны (продажа)

евро – 29,90 гривны (покупка) и 30,05 гривны (продажа).

Согласно курсу валют НБУ 18 июня доллар подорожал на 4 копейки и стоил 26,78 гривны. Евро в свою очередь подешевело на 17 копеек и стоило 30,07 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала