Наличный курс валют 19 мая: евро неожиданно подорожал

Курс гривны к доллару 19 мая на наличном рынке, как и в предыдущие несколько недель, продолжил расти. Зато евро впервые за последние 10 дней подорожал.

Доллар во вторник покупали за 26,47 гривны (-5 копеек по сравнению с понедельником), а продавали по 26,71 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник покупали за 28,60 гривны (+11 копеек), а продавали по 29,06 гривны (+16 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 19 мая таков:

доллар – 26,50 гривны (покупка) и 26,60 гривны (продажа);

евро – 28,60 гривны (покупка) и 28,75 гривны (продажа).

Согласно курсу валют НБУ 19 мая доллар подешевел на 6 копеек и стоил 26,57 гривны. Евро в то же время подорожал на 3 копейки и стоил 28,79 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января - 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара - ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала