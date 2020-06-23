Курс гривны относительно евро 23 июня на наличном рынке снизился на 5 копеек, зато относительно доллара наоборот – вырос.

Доллар во вторник покупали по 26,55 гривны (-5 копеек по сравнению с понедельником), а продавали по 26,75 гривны (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник также подешевел – покупали его по 29,68 гривны (+5 копеек), а продавали по 30,10 гривны (+6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 23 июня такой:

доллар – 26,67 гривны (покупка) и 26,72 гривны (продажа)

евро – 29,90 гривны (покупка) и 30,00 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 23 июня доллар подешевел на 5 копеек и стоил 26,67 гривны. Евро подешевел на 10 копеек и стоил 29,89 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала