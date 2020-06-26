Курс гривны относительно доллара 26 июня на наличном рынке не изменился существенно, зато относительно евро вырос на 5 копеек.

Доллар в пятницу покупали по 26,59 гривны (-1 копейка по сравнению с четвергом), а продавали – по 26,80 гривны, как и день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в пятницу подешевело – покупали его за 29,65 гривны (-4 копейки), а продавали по 30,05 гривны (-6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 26 июня такой:

доллар – 26,60 гривны (покупка) и 26,70 гривни (продажа);

евро – 29,80 гривны (покупка) и 29,90 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 26 июня доллар подорожал на 5 копеек и стоил 26,70 гривни. Евро зато подешевело на 15 копеек и стоило 29,91 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января - 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара - ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?



Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье : Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала