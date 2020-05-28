Наличный курс валют 28 мая: доллар приостановил свой рост

Курс гривны к доллару 28 мая на наличном рынке впервые за последние несколько дней начал расти, а вот к евро продолжил снижаться.

Доллар в четверг покупали за 26,81 гривны (-4 копейки по сравнению со средой), а продавали по 27,05 гривны (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг подорожал на 3 копейки – покупали его за 29,24 гривны, а продавали по 29,70 гривны.

Наличный курс валют в Киеве 28 мая такой:

доллар – 26,90 гривны (покупка) и 26,94 гривны (продажа)

евро – 29,35 гривны (покупка) и 29,50 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 28 мая доллар прибавил в цене 10 копеек и стоил 27 гривен. Евро подорожал на 22 копейки и стоил 29,72 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрел макропоказатели за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Похожаяя ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "прыгает"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала