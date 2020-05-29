Курс гривны относительно доллара 29 мая на наличном рынке укрепился на 4 копейки, а вот евро продолжил опускаться, приближаясь к психологической отметке в 30 гривен.

Доллар в пятницу подешевел на 4 копейки по сравнению с четвергом – покупали его за 26,77 гривны, а продавали по 27,01 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Важно Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум могут поднять

Евро в пятницу подорожал – покупали его за 29,36 гривны (+12 копеек), а продавали по 29,86 гривны (+16 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 29 мая такой:

доллар – 26,85 гривны (покупка) и 26,93 гривны (продажа);

евро – 29,55 гривны (покупка) и 29,70 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 29 мая доллар потерял в цене 9 копеек и стоил 26,91 гривны. Евро подешевел на 10 копеек и стоил 29,62 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5–15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

Актуально Эпидемия коронавируса: как Кабмин собирается восстанавливать экономику Украины – все детали

Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала