Наличный курс валют 19 марта: евро подешевел после резкого скачка

Курс гривны к доллару 19 марта на наличном рынке почти не изменился. А вот евро потерял в цене несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали за 32,27 грн (так же, как и в пятницу), а продавали по 32,90 грн (-7 копеек по сравнению с пятницей).

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Доллар зато падать не собирается. На наличном рынке в понедельник его покупали за 26,31 грн (+4 копейки), а продавали по 26,68 грн (+1 копейка по сравнению с пятницей).

Согласно курсу валют от НБУ 19 марта доллар прибавил в цене 8 копеек и стоил 26,35 грн. А вот евро подешевел на 1 копейку – до 32,41 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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