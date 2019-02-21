Наличный курс валют 21 февраля: евро и доллар снова подешевели

Курс гривны к доллару и евро 21 февраля на наличном рынке укрепился на несколько копеек.

Евро в четверг покупали за 30,44 грн (на 5 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 30,83 грн (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар покупали за 26,90 грн (-6 копеек), а продавали по 27,13 грн (-5 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 21 февраля доллар подешевел на 9 копеек и стоил 27,08 грн. Евро зато прибавил в цене 4 копейки и стоил 30,72 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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