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Наличный курс валют 21 июня: гривна укрепилась

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Наличный курс валют 21 июня в Украине
Наличный курс валют 21 июня в Украине / mind.ua

Курс гривны к доллару и евро 21 июня на наличном рынке улучшил свои позиции.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 30,19 грн (на 12 копеек дешевле по сравнению со средой), а продавали по 30,74 грн (-11 копеек).

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Доллар покупали по 26,10 грн (-8 копеек), а продавали по 26,36 грн (-9 копеек).

По курсу валют от НБУ 21 июня доллар подорожал на 3 копейки и стоил 26,47 грн. Евро подорожал ощутимее – на 15 копеек – до 30,65 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Валюта Гривна Курсы валют Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 Канал
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