Наличный курс валют 21 ноября: евро снова начал дешеветь

Курс гривны относительно евро 21 ноября на наличном рынке после непродолжительного падения снова начал укрепляться. А вот курс доллара остался таким же, как и день назад.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 21 ноября покупали по 31,52 гривны (на 6 копеек дешевле, чем во вторник), а продавали – по 31,95 гривны (-7 копеек).

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Доллар в среду, как и день назад, покупали по 27,74 гривны, а продавали – по 27,98 гривны.

По курсу валют от НБУ на 21 ноября доллар не изменился и стоил 27,76 грн. Евро же подешевел на 2 копейки – к отметке 31,70 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца больше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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