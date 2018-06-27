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22:53, 26 июня
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Наличный курс валют 27 июня: евро и доллар снова движутся в разные стороны

29 Читати новину українською
Наличный курс валют 27 июня в Украине
Наличный курс валют 27 июня в Украине / audnews.com.au

Курс гривны относительно евро и доллара 27 июня на наличном рынке незначительно изменился – европейская валюта подешевела на 2 копейки, а вот американская подорожала на 4 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 27 июня подешевел на 2 копейки – покупали его по 30,30 гривны, а продавали – по 30,81 гривны.

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Доллар в среду прибавил в цене 4 копейки – покупали его по 26,05 гривны, а продавали – по 26,29 гривны.

По курсу валют от НБУ 27 июня доллар подорожал на 1 копейку – до 26,18 грн. Евро же наоборот подешевел на 6 копеек, до 30,56 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
Источник: 24 канал
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