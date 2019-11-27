Наличный курс валют 27 ноября: гривна стабильна

Курс гривны относительно евро и доллара 27 ноября на наличном рынке почти не изменился. Доллар и евро потеряли буквально несколько копеек.

Доллар в среду покупали по 23,88 гривны (на 1 копейку дешевле, чем во вторник), а продавали по 24,10 гривны ( также -1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

К теме: Гривна установила рекорд по укреплению

Евро покупали по 26,22 гривны (-2 копейки), а продавали по 26,58 гривны (-3 копейки).

По курсу валют от НБУ 27 ноября доллар подешевел на 7 копеек и стоил 23,98 гривны. Евро же подешевел на 6 копеек и стоил 26,42 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 до конца года заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривни за евро.

Интересно: В Украине введут электронные доверенности

Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала