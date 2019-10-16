Наличный курс валют 16 октября: гривна снова подешевела на несколько копеек

Курс гривны относительно евро и доллара 16 октября на наличном рынке, как и в предыдущий день, снизился на несколько копеек. В частности, курс покупки евро преодолел отметку в 27 гривен.

Доллар покупали за 24,67 грн (на 6 копеек дороже, чем во вторник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,98 гривни (на 2 копейки дороже).

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Евро в среду тоже подорожал. Его покупали за 27,07 гривны (+7 копеек), а продавали по 27,53 грн (+4 копейки).

По курсу валют от НБУ 16 октября доллар подорожал сразу на 25 копеек и стоил 24,79 грн. Евро подорожал на 18 копеек и стоил 27,28 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала