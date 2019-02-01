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      Наличный курс валюты 1 февраля: гривна ощутимо подорожала накануне выходных

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      Наличный курс валют на сегодня 01.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валюты 1 февраля в Украине / pxhere.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 1 февраля на наличном рынке продолжил расти. В частности, европейская валюта потеряла накануне выходных сразу 12 копеек.

      Евро в пятницу потерял в цене 12 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали европейскую валюту по 31,31 гривны, а продавали – по 31,75 гривны.

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      Доллар также подешевел – покупали его по 27,41 гривны (-8 копеек), а продавали – по 27,67 гривны (-7 копеек).

      По курсу валют от НБУ 1 февраля американская валюта подешевела на 1 копейку и стоила 27,74 грн. Евро же прибавил в цене 14 копеек и вырос до 31,86 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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