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      Наличный курс валют 1 апреля: доллар и евро дешевеют после выборов

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      Наличный курс валют на сегодня 01.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 1 апреля в Украине / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      Курс гривны относительно евро и доллара на наличном рынке 1 апрелем вырос – обе мировые ключевые валюты потеряли в цене около 10 копеек.

      Евро 1 апреля подешевел, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его за 30,33 гривны (-9 копеек), а продавали – по 30,80 гривны (-7 копеек).

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      Доллар в первый день апреля покупали за 27,02 гривны (-11 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем), а продавали – по 27,29 гривны (-8 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 1 апреля доллар подешевел на 4 копейки и стоил 27,21 грн. Евро, как и в пятницу, стоил 30,57 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
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