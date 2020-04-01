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      Наличный курс валюты 1 апреля: гривна второй день подряд дорожает

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      Наличный курс валют 1 апреля в Украине / goloskarpat.info

      Курс гривны относительно евро и доллара 1 апреля на наличном рынке, как и в предыдущий день, продолжил укрепляться на фоне последних законодательных инициатив, поддержанных Верховной Радой.

      Доллар в среду покупали за 27,50 гривны (-5 копеек по сравнению со вторником), а продавали по 28,05 гривны (-16 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен

      Евро в среду тоже подешевел – покупали за 29,87 гривны (-17 копеек), а продавали по 30,72 гривны (-15 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 1 апреля такой:

      • доллар – 27,75 гривны (покупка) и 27,85 гривны (продажа)
      • евро – 30,00 гривны (покупка) и 30,30 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 1 апреля доллар подешевел на 44 копейки и стоил 27,62 гривны. Евро подешевел еще ощутимее, на 71 копейку и стоил 30,25 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

      Насколько может упасть гривна? Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. НБУ считает, что коронавирус не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально Доллар упал, а гривна укрепилась: НБУ про "антиколомойский" закон и рынок земли

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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