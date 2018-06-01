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Наличный курс валюты 1 июня: гривна подешевела на копейку

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Наличный курс валют 1 июня в Украине
Наличный курс валют 1 июня в Украине / sarpoosh.com

Курс гривны относительно евро и доллара 1 июня на наличном рынке несколько снизился – обе ключевые валюты мира подорожали на копейку.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро подорожал 1 сентября на копейку – покупали его за 30,14 гривны, а продавали за 30,66 гривны.

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Доллар в пятницу покупали на 2 копейки дороже, чем в последний день мая – по 25,87 гривны. Продавали же "зеленый", как и день назад, за 26,11 гривны.

По курсу валют от НБУ 1 июня доллар подешевел на 2 копейки и стоил 26,12 грн. Евро же подорожал на 16 копеек – до 30,56 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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