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Наличный курс валюты 1 августа: доллар продолжает существенно дорожать

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Наличный курс валют 1 августа в Украине
Наличный курс валют 1 августа в Украине / politikyol.com

Курс гривны относительно евро и доллара 1 августа на наличном рынке продолжил падать. В частности, в первый день августа доллар прибавил в цене еще 8 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 1 августа по 31,21 гривны (+5 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 31,75 гривны (+4 копейки).

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Доллар в среду подорожал на 8 копеек по сравнению с последним днем июля – покупали его по 26,81 гривны, а продавали по 27,10 гривны.

По курсу валют от НБУ 1 августа доллар подорожал на 10 копеек – до 26,86 грн. Евро же подскочил аж на 27 копеек и стоил 31,53 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Валюта евро Гривна
Источник: 24 канал
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