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      Наличный курс валюты 1 ноября: гривна завершила неделю ростом

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      Наличный курс валют на сегодня 01.11.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валюты 1 ноября в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны к доллару и евро 1 ноября на наличном рынке вырос на 3-5 копеек.

      Доллар в пятницу подешевел на 3 копейки, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его за 24,65 гривны, а продавали по 24,92 гривны.

      Актуально: IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета

      Евро в четверг покупали за 27,37 гривны (-5 копеек), а продавали по 27,80 гривны (-4 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 1 ноября доллар подешевел на 18 копеек и стоил 24,81 грн. Евро потерял в цене 7 копеек и стоил 27,68 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Важно: Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-водительское удостоверение и новые правила для нардепов

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      сегодня
      8119
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар-Гривна Доллар
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