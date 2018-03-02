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Наличный курс валют 2 марта: евро и доллар подешевели

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Наличный курс валют 2 марта в Украине
Наличный курс валют 2 марта в Украине / pogliad.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 2 марта на наличном рынке укрепился еще на несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу покупали по 32,36 грн (-1 копейка по сравнению с четвергом), а продавали по 32,94 грн, что на 5 копеек дешевле, чем накануне.

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Доллар тоже подешевел. 2 марта его покупали по 26,47 грн (-10 копеек), а продавали по 26,80 грн (-9 копеек).

По курсу валют от НБУ 2 марта доллар потерял в цене 14 копеек и стоил 26,66 грн. Евро подешевел аж на 29 копеек — до 32,45 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года — 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют Доллар евро
Источник: 24 Канал
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