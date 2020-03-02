Наличный курс валют 2 марта: гривна ощутимо подешевела

Курс гривны относительно евро и доллара 2 марта на наличном рынке снизился на фоне слухов о возможной отставке правительства. Так, доллар подорожал на 20 копеек, а евро – почти на 40.

Доллар в понедельник покупали за 24,57 гривны (+19 копеек по сравнению с пятницей), а продавали по 24,83 гривны (+22 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Важно: Пришла платежка за коммуналку с большой суммой: что делать

Евро подорожал значительно существеннее: покупали по 27,03 гривны (+34 копейки), а продавали по 27,53 гривны (+46 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 2 марта таков:

доллар – 24,65 гривны (покупка) и 24,75 гривны (продажа)

евро – 27,20 гривны (покупка) и 27,40 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 2 марта доллар подорожал на 3 копейки и стоил 24,59 гривны. Евро прибавил в цене 5 копеек и стоил 26,98 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

Интересное: Служба доставки "Ин тайм" приостановила работу: тысячи посылок зависли в пути

Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала