Наличный курс валют 2 апреля: евро и доллар существенно подешевели

Курс гривны относительно евро и доллара 2 апреля на наличном рынке вырос более чем на 10 копеек по сравнению с пятницей.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали за 31,95 грн, что на 16 копеек дешевле, чем в пятницу. Продавали европейскую валюту 2 апреля по 32,54 грн (-18 копеек).

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Доллар покупали за 25,97 грн (на 13 копеек дешевле по сравнению с пятницей), а продавали по 26,30 грн (-14 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ на 2 апреля доллар подешевел на 24 копейки и стоил 26,30 грн. А евро за сутки потерял в цене 29 копеек – до 32,41 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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