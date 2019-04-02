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      Наличный курс валют 2 апреля: евро существенно упал

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      Наличный курс валют на сегодня 02.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 2 апреля в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара на наличном рынке 2 апреля укрепился. Евро подешевел до уровня середины марта.

      Евро во вторник покупали по 30,12 грн (на 21 копейку дешевле, чем в понедельник), а продавали по 30,61 грн (-19 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар покупали по 26,92 грн (-10 копеек), а продавали по 27,22 грн (-7 копеек).

      По курсу валют от НБУ 2 апреля доллар подешевел на 2 копейки и стоил 27,19 грн. Евро также подешевел на 2 копейки – до отметки 30,55 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно знижалась к 26,30-26,60 гривнам.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Валюта
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