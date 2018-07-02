Наличный курс валют 2 июля: евро и доллар синхронно подешевели

Курс гривны относительно евро и доллара 2 июля на наличном рынке вырос на несколько копеек по сравнению со средой – предыдущим рабочим днем.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 2 июля покупали на 6 копеек дешевле, чем в предыдущий рабочий день – по 30,24 гривны, а продавали – по 30,78 гривны (-3 копейки).

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Доллар в понедельник покупали на 2 копейки дешевле, чем на прошлой неделе – по 26,03 гривны, а продавали, как и в среду, по 26,28 гривны.

По курсу валют от НБУ 2 июля доллар подорожал на 14 копеек – до 26,33 грн. Евро же прибавил в цене всего 2 копейки – до 30,58 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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