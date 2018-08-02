Наличный курс валюты 2 августа: доллар продолжает уверенно дорожать

Курс гривны относительно евро и доллара 2 августа на наличном рынке продолжал снижаться. При этом доллар прибавил в цене ощутимее, чем валюта еврозоны.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали в четверг по 31,24 гривны (+3 копейки по сравнению со средой), а продавали – по 31,80 гривны (+5 копеек).

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Доллар покупали в четверг по 26,90 гривны – это на 9 копеек дороже, чем 1 августа. Покупали же "зеленый" по 27,22 гривны (+11 копеек по сравнению с предыдущим днем).

По курсу валют от НБУ 2 августа доллар подорожал на 10 копеек – до 26,96 грн. Евро же не изменился в цене и стоил 31,53 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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