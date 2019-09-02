Наличный курс валют 2 сентября: евро падает

Курс гривны относительно евро 2 сентября на наличном рынке продолжает расти, европейская валюта потеряла около 10 копеек. Доллар незначительно подорожал.

Доллар в понедельник покупали по 25,06 грн (+3 копейки по сравнению с пятницей), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,31 грн, что на 4 копейки дороже, чем накануне.

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Евро наоборот подешевел. Его покупали по 27,48 грн (-10 копеек), а продавали по 27,9 грн (-9 копеек).

По курсу валют от НБУ 2 сентября доллар подешевел на 9 копеек и стоил 25,14 грн. Евро подешевел существеннее – на 19 копеек – и стоил 27,75 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала