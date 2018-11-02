Курс гривны относительно евро 2 ноября на наличном рынке снизился сразу почти на 10 копеек, а вот относительно американского доллара гривна подорожала, правда, только на 2 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 2 ноября несколько подорожал – покупали его по 31,88 гривны (+10 копеек по сравнению с четвергом), а продавали – по 32,31 гривны (+8 копеек).

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Доллар в последний рабочий день недели подешевел еще на две копейки – покупали его по 27,99 гривны, а продавали по 28,21 гривны.

По курсу валют от НБУ 2 ноября доллар подорожал на 5 копеек и стоил 28,16 грн. Евро прибавил в цене существеннее – сразу 26 копеек и стоил 32,08 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена понемногу приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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