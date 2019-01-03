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      Наличный курс валют 3 января: евро и доллар резко упали

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      Наличный курс валют на сегодня 03.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 3 января в Украине / fdlx.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 3 января на наличном рынке существенно укрепился.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,24 грн, что на 18 копеек дешевле, чем накануне, а продавали по 31,86 грн (-29 копеек).

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      Доллар покупали по 27,55 грн (на 11 копеек дешевле), а продавали по 27,93 грн (-17 копеек).

      По курсу валют от НБУ 29 декабря доллар прибавил в цене 23 копейки и стоил 27,68 грн. Евро подорожал на 48 копеек – к отметке 31,71 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Доллар Евро Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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