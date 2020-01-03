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      Наличный курс валют 3 января: гривна дорожает второй день подряд

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      Наличный курс валют 3 января в Украине / politeka.net

      Курс гривны относительно евро и доллара 3 января на наличном рынке продолжил существенно укрепляться после падения, которое произошло накануне новогодних праздников.

      Доллар в пятницу покупали по 23,63 гривны, что на 15 копеек дешевле, чем в четверг. Продавали американскую валюту по 24,48 гривны (-22 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз

      Евро также подешевел. Его покупали за 26,24 гривны (на 11 копеек дешевле по сравнению с четвергом), а продавали по 27,28 гривны (-19 копеек).

      В то же время НБУ установил следующий курс валют на новогодние праздники: доллар стоит 23,70 гривны, евро 26,40.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал на наличном рынке, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Следует знать: Как изменился средний размер платежки за коммуналку

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Гривна Курсы валют
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