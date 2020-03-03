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      Наличный курс валют 3 марта: насколько подорожали евро и доллар

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      Курс гривны относительно евро и доллара 3 марта на наличном рынке снизился на фоне новостей о коронавирусе в Украине и отставке премьер-министра. Евро днем подскочил более чем на 25 копеек.

      Иностранная валюта начала резко дорожать еще с начала недели. Во вторник доллар покупали по 24,69 гривны (+12 копеек по сравнению с понедельником), а продавали по 24,96 гривны (+13 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: НАПК открыло горячую линию для людей, которые подают декларации

      Евро подорожал существеннее: покупали по 27,31 гривны (+29 копеек), а продавали по 27,78 гривны (+25 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 3 марта таков:

      • доллар – 24,70 гривны (покупка) и 24,80 гривны (продажа)
      • евро – 27,30 гривны (покупка) и 27,50 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 3 марта доллар подорожал на 22 копейки и стоил 24,81 гривны. Евро прибавил в цене 62 копейки и стоил 27,60 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      Как менялся курс валют с начала 2020 года:

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Следует знать: В правительстве анонсировали рост пенсий: кому и когда увеличат выплаты

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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