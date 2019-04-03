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      Наличный курс валют 3 апреля: евро снова дорожает

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      Наличный курс валют на сегодня 03.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 3 апреля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро 3 апреля на наличном рынке снизился на несколько копеек, а вот с долларом возникла интересная ситуация – покупали его дороже, чем день назад, а продавали наоборот – дешевле.

      Евро в среду прибавил в цене, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 30,19 гривны (+7 копеек), а продавали – по 30,65 гривны (+4 копейки).

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      Доллар в среду покупали на 2 копейки дороже, чем день назад – по 26,94 гривны, а продавали наоборот, на две копейки дешевле – по 27,20 гривны.

      За курсом валют от НБУ 3 апреля доллар упал на 22 копейки и стоил 26,97 грн. Евро потерял больше – аж 34 копейки – и упал до отметки 30,21 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно знижалась к 26,30-26,60 гривнам.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Гривна Евро Доллар
      Источник: 24 канал
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