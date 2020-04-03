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      Наличный курс валют 3 апреля: гривна еще больше окрепла накануне выходных

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      Наличный курс валют 3 апреля в Украине / gettyimages

      Курс гривны относительно евро и доллара 3 апреля на наличном рынке продолжил расти. В целом украинская валюта укрепляла свои позиции четвертый день подряд – после того, как Рада поддержала продажу земли и "антиколомойский" законопроект.

      Доллар в пятницу покупали по 27,19 гривны (-18 копеек по сравнению с четвергом), а продавали по 27,68 гривны (-19 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро в пятницу тоже подешевел – покупали за 29,17 гривны (-38 копеек), а продавали по 29,94 гривны (-42 копейки).

      Наличный курс валют в Киеве 3 апреля такой:

      • доллар – 27,25 гривны (покупка) и 27,40 гривны (продажа)
      • евро – 29,00 гривны (покупка) и 29,60 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 3 апреля доллар подешевел на 15 копеек и стоил 27,60 гривны. Евро потерял в цене 7 копеек и стоил 30,08 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

      Насколько может упасть гривна?Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавируса и фондовых рынков. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. НБУ считает, что коронавирус не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От началу 2020 года доллар постепенно растет.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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