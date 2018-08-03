21:29
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Наличный курс валют на 3 августа: гривна неуклонно падает

188 Читати новину українською
Наличный курс валют 3 августа в Украине
Наличный курс валют 3 августа в Украине / biznesua.com.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 3 августа на наличном рынке еще больше ослаб.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу покупали по 31,26 грн (+2 копейки по сравнению с четвергом), а продавали по 31,84 грн (+4 копейки).

Читайте также: НБУ распродает валюту, чтобы стабилизировать курс гривны

Доллар покупали по 27,03 грн (аж на 13 копеек дороже, чем в четверг), а продавали по 27,37 грн (+15 копеек).

По курсу валют от НБУ на 3 августа доллар подорожал на 5 копеек, преодолев рубеж в 27 гривен – до 27,01 грн. Евро в свою очередь потерял в цене 16 копеек и стоил 31,37 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: НБУ ввел новые правила расчета и публикации курса валют

Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна евро Доллар Валюта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Грубая драка футбольных фанатов в Киеве: появились фото и видео
 6 ноября 2017 , 09:29
Украине понадобится больше денег на войну с Россией, чем даст ей ЕС, - New York Times
 13 ноября 2013 , 08:02 2
Гендиректор "Днепра" прокомментировал возможное возвращение Зозули
 18 февраля 2017 , 09:11
Шахтер может продать Степаненко за границу, – эксперт
 9 мая 2017 , 20:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук