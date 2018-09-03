Наличный курс валют 3 сентября: доллар неуклонно растет

Курс гривны относительно евро 3 сентября на наличном рынке немного укрепился. Вместе с тем доллар продолжает рост.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали за 32,51 грн (на 3 копейки дешевле, чем в пятницу), а продавали по 33,06 грн (-7 копеек).

Читайте также: Минфин по-новому отчитываться о деятельности государственных банков

Доллар покупали за 28,12 грн (+7 копеек), а продавали по 28,41 грн (+5 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 3 сентября доллар подешевел на 4 копейки, поэтому его цена составляла 28,25 грн. Евро зато подешевел на 15 копеек и стоил 32,91 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривен и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали за 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Государственные финансы поют романсы: что показал отчет об исполнении бюджета за первое полугодие