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      Наличный курс валют 3 сентября: евро падает дальше

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      Наличный курс валют на сегодня 03.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 3 сентября в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро 3 сентября на наличном рынке снова укрепился. В то же время по отношению к доллару гривна потеряла несколько копеек.

      Доллар во вторник подорожал на 3 копейки по сравнению с понедельником, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали американскую валюту за 25,06 грн, а продавали по 25,34 грн.

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      Евро же подешевел на 5 копеек. Его покупали за 27,43 грн, а продавали по 27,85 грн.

      Согласно курсу валют от НБУ 3 сентября доллар подорожал на 12 копеек и стоил 25,26 грн. Евро подешевел на 5 копеек – и стоил 27,7 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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