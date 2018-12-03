Курс гривны относительно евро и доллара 3 декабря на наличном рынке вырос еще больше. Евро в продаже потерял 14 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали по 31,75 грн (на 8 копеек дешевле, чем в пятницу), а продавали по 32,24 грн (-14 копеек).

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Доллар покупали по 28,04 грн (+1 копейка), а продавали по 28,29 грн (на 7 копеек дешевле, чем в предыдущий банковский день).

По курсу валют от НБУ 3 декабря доллар подешевел на 17 копеек и стоил 28,22 грн. Евро же потерял в цене аж 26 копеек и упал до отметки 32,06 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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