Наличный курс валют 4 января: гривна снова дешевеет

Курс гривны относительно евро и доллара 4 января в наличном рынке, в отличие от предыдущего дня, снова начал опускаться. Украинская валюта в последний день недели потеряла в цене около 7 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 4 января покупали по 31,31 гривны (на 7 копеек дороже, чем день назад), а продавали – по 31,91 гривны (+5 копеек).

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Доллар в пятницу также подорожал – покупали его по 27,62 гривны (+7 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 28,01 гривны (+8 копеек).

По курсу валют от НБУ 4 января доллар потерял в цене 17 копеек и стоил 27,51 грн. Евро подешевел аж на 49 копеек – до отметки 31,22 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3–33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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